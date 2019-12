5 dní v New Yorku

Presne 5 dní sa odohráva dráma (triler) Robina Cooka s názvom Pandémia. Strhujúci, takmer detektívny príbeh, z prostredia súdneho lekárstva v New Yorku a v New Jersey,

Vo vydavateľstve Ikar vyšlo od Robina Cooka, okrem Pandémie už 36 kníh. Trochu som z toho smutný, lebo Pandémia je mojou prvou prečítanou "cookovkou". Na druhej strane som rád, lebo toto bol výborný zážitok. Päť dní plných napätia a očakávaní rozuzlenia. Mohlo by sa zdať, že 5 dní je dosť na prečítanie knihy, ktorá má len 350 strán, ale viete ako je to, keď sa labužník dostane k niečomu dobrému, chce si to vychutnať.

Z úvodu je zrejmé, že Robin Cook mi zachutil. Doktor Jack Stapleton je súdny lekár Ústavu hlavného súdneho lekárstva v New Yorku. Čitateľ sa spolu s ním zúčastní niekoľkých pitiev. Áno, aj s vyberaním a skúmaním vnútorných orgánov obetí násilných činov. V podozrivom prípade sa hľadá nebezpečný vírus, ktorý spôsobuje rýchly priebeh choroby a smrť. Robin Cook to všetko opisuje detailne, ale s akousi gráciou, s ohľadom na čitateľa.

Pretože ide o podozrenie na prenosnú nákazu, pandémiu, aj čitateľ si po pitve umýva ruky.

Číslovanie kapitol navodzuje atmosféru dynamického priebehu udalostí. Každá kapitola je označená dňom a hodinou jej priebehu. Prispieva to k dobrej orientácii v dejovej línii. Všetko sa odohráva v rýchlom tempe aj preto, že Jack Stapleton je vorkoholik, ktorý nerád odkladá veci na zajtra. Dôležitý dátum je pondelok 5. november, vtedy sa to všetko začína náhlym úmrtím mladej ženy v metre.

Z časového rámca sa vymyká prológ zo 7. apríla, je však dôležitý pre pochopenie záveru. Aby som trochu naznačil, v príbehu ide aj o vedecký výskum, teda nové metódy v liečivách a v transplantácii orgánov. To sa ukazuje aj ako výnosný obchod. Prvenstvo na trhu s liečivami, aj zavedenie nových metód liečenia prináša vždy najväčšie zisky.

Robin Cook nás tak trochu zasvätil aj do istej politiky medzištátnych vzťahov, úspešným podnikateľom v tejto oblasti je čínsky miliardár, ktorý sa rozhodol podnikať v Spojených štátoch pre isté nezhody so svojou vládou. Najdôležitejšia je však otázka, či Jack dokáže odhaliť pandémiu a zabrániť jej.

Robin Cook je americký chirurg, oftalmológ a samozrejme aj známy spisovateľ trilerov zväčša z lekárskeho prostredia. Má 79 rokov, oženil sa keď mal 60 (wikipedia).

Robin Cook, PANDÉMIA, Ikar 2019

Keby som ju nemal, chcel by som ju pod stromček...