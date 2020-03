Krvavý boľševník je v názve zaujímavej knihy švédskej spisovateľky Louise Boije af Gennäs. Švédčina mi veľmi nejde, zo severu ma ofúkol len fínsky jazyk. V každom prípade som sa pri čítaní tejto knihy (v preklade) dobre zabavil.

Ak si prečítate krátky obsah knihy môžete si myslieť, že hlavným motívom príbehu je rozoberanie vraždy Olofa Palmeho a iné švédske škandály. Našťastie to tak nie je, dejová línia je o osude mladej ženy, ktorá utrpela za zvláštnych okolností rôzne traumy. Škandály sú dejovou líniou v pozadí a "súčasná" realita príbehu je k nim akousi paralelou.

Sara, tak sa volá tá mladá žena, na úspešnom vzostupe príde do Štokholmu ako do vysnívaného raja a musí začať veľmi skromne. Skoro ju však stretne iná žena Bella a stane sa jej najlepšou kamarátkou. Jej hviezda začne stúpať...

Je veľmi dobré, že rozvíjanie paralelného príbehu o Palmeho škandále sa odvíja vo výrazne oddelených častiach kapitol. Napätie je vystupňované, tradične až po prečítaní prvých sto strán a potom už čitateľa drží až do konca. Po tejto stránke je to výborne napísané.

Mám tentokrát aj niekoľko drobných pripomienok k slovenskému textu, teda gramatické a formálne "preklepy". Stáva sa to aj inokedy, zväčša to nestojí za reč, ale tu ma to zaujalo trochu viac...

Ako som už povedal, švédčina ma jazykovo trochu potrápila, lebo v takýchto prípadoch musí čitateľ čítať mnoho originálnych názvov, či už sú to ulice alebo iné slová, ktoré sa neprekladajú.

V rámci mojich zvyklostí som si z knihy vypísal niekoľko viet, ktoré ma zaujali svojou myšlienkou, či pozoruhodnou súvislosťou. Napríklad túto:

- My muži sme v mnohých prípadoch v porovnaní so ženami ešte v štádiu opice. (Bez komentára.)

A ešte niečo na (aktuálnu) krízovú situáciu:

- Pri národnej kríze je potrebné pevné vedenie. (To je tamojší názor, takpovediac, z opozičného tábora).

- Registrácia názorovej príslušnosti... v štátnej bezpečnostnej agentúre (skoro ako v agentúre NSA v Amerike). Pozoruhodné.

V závere by som súhrnne hodnotil túto knihu veľmi dobre. Nie je to žiadna klasická detektívka, ani takzvaná "severská", ale je to napínavý príbeh veľmi dobre napísaný. Mne zvlášť blízky, lebo som v Štokholme bol (dve hodiny - od autobusu v taxíku do prístavu...). A prečo je v názve "krvavý boľševník" a čo to je? To sa dozviete po prečítaní. Tak príjemné čítanie.

Louise Boije af Gennäs, Krvavý boľševník, Ikar 2020.