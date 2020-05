Hviezdičkovanie

Po prečítaní knihy "Päť hviezdičiek pre teba" od Charlotte Lucasovej som čitateľsky plne uspokojený, ale musel som sa zamyslieť aj nad internetovými recenziami, nielen kníh...

Päť hviezdičiek je príjemná kniha, veľmi dobre sa mi čítala. Má stúpajúce napätie presne dávkované až do konečného rozuzlenia, ako by to dávkovanie bolo naprogramované. Možno existujú softwarové riešenia na písanie kníh... Hviezdičky nie sú triler v pravom slova zmysle, skôr by som povedal, že je to spoločenský román s trochu nevšedným príbehom a pozadím.

Charlotte Lucasová je pseudonym nemeckej autorky Wiebke Lorenzovej. Jej psychologické trilery zaznamenali veľký čitateľský úspech. Jej ľúbostné romány Najlepší rok tvojho života a Počkajte si na happy end ponúkajú vážnou i menej vážnou formou odpovede na otázky o zmysle života. (zo stránky)

Toto je príbeh dvoch ľudí vo veku, ktorý už nemožno nazvať neskúsenou mladosťou. Pia je triednou učiteľkou v 7.D triede a Konrad je otec Mathildy, žiačky tej istej triedy. Tam to všetko, na rodičovskom združení, začína. Učiteľka a otec Mathildy sú najprv v opozícii voči sebe, až sa postupne dostanú do spoločnej pozície (povedané jednoducho). Medzitým sa stane mnoho zvláštnych udalostí.

Príjemné čítanie, napriek tomu, že sa príbeh odohráva v školskom prostredí Gymnázia. Konrád si na prvom rodičovskom združení robí poznámky do svojho zápisníka. Pia si myslí, že si robí poznámky k jej úvodnému prejavu. Mýli sa a čoskoro sa presvedčí o opaku a základná zápletka je na ceste.

Konrád má zvláštne zamestnanie, píše recenzie výrobkov a kníh na objednávku. Celkom slušne ho to živí. Zadarmo nenapíše ani riadok.

O úrovni spomínaných Konradových "profesionálnych" recenzií, udeľovaní hviezdičiek s cieľom predať výrobok, ani on sám zrejme nemá príliš vysokú mienku, preto radšej o svojom povolaní nehovorí. Dorazilo ma však, že píše recenzie kníh, ktoré ani nečítal (to by som si nedovolil...). Je to niečo podobné ako hodnotiť ženu, s ktorou som neprežil manželstvo (alebo naopak, hodnotiť muža).

Zvláštnosťou textu sú v knihe prepisy konverzácií v krátkych textových správach (SMS), alebo na sociálnej sieti. Spočiatku som sa obával, že to bude rušivé, ale autorka to použila v primeranom rozsahu. Týmto dielo nadobudlo punc autentičnosti a prispelo k dynamike deja.

Ostáva mi už len záverečné zhodnotenie knihy Charlotte Lucasovej Päť hviezdičiek pre teba:

Štyri sú málo, pridal by som ešte pol z piatej...

Charlotte Lucasová, Päť hviezdičiek pre teba, Ikar 2020