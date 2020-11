Zámocký hotel Galicia Nueva má v "erbe" 4 hviezdičky. Prvýkrát ma upútal zámok, keď ešte nebol hotelom, ako lákavá silueta na obzore v roku 2007.

Druhýkrát sme boli na dovolenke v Lučenci a okolo Haliča sme sa vracali domov. Museli sme sa zastaviť a pozrieť si zámok zblízka.

Ďalej sme sa nedostali, mohli sme sa len poprechádzať v zámockom parku, ktorý mal "prírodný" vzhľad. Bolo to začiatkom mája, zeleň bola v najkrajšej sviežosti. Zámok zdobila tabuľa s nápisom "Obnova kultúrnej pamiatky". To bolo nádejné.

V tomto roku (2020) sa nám znova naskytla príležitosť navštíviť zámok v Haliči, v úplne vynovenom hoteli so štyrmi hviezdičkami GALICIA NUEVA. Zo zámku je hotel na vysokej úrovni, príjemne upravené okolie, útulné ubytovanie, spoločenské priestory vrátane bazéna na plávanie, sauny, masáže a fitnes.

Pekné výhľady do krajiny, kilometre cestičiek v zámockom parku. Samozrejmosťou je veľké parkovisko pre návštevy. Pre ubytovaných hostí je povolené parkovanie okolo hotela. Vynikajúca poloha umožňuje výlety do širokého okolia. My sme znova navštívili Lučenec, Fiľakovo, Modrý kameň a Zvolen.

Vstupná brána do areálu hotela, všetko perfektne upravené.

Parkovisko pre návštevy v areáli hotela.

Hotel Galicia Nueva - prvý dojem...

Vstup do spoločenskej haly, jedálne.

Nádvorie zámku je kryté a pre prípad potreby s možnosťou tienenia slnečného žiaru.

Intímnejšie prostredie poskytuje "raňajková" jedáleň.

Kúsok z perfektne zvládnutého interiéru hotela.

Vonkajšie nádvorie pred vstupom do hotela osviežuje fontána.

Pred hotelom dostala miesto bývalá panovníčka Mária-Terézia.

Vstupný portál zdola.

Vináreň, pre každý prípad.

Takáto jesenná panoráma poteší oči.

A rána sú tu tiché...

Vďaka za príjemné chvíle v zámockom hoteli Galicia Nueva.

Haličský zámok v roku 2007.

Diaľková panoráma - rok 2007.

Z možností okolia:

Hrad Modrý Kameň.

Fiľakovský hrad.

Lučenec, vynovená synagóga.