Cortina d`Ampezzo 2019

Mohlo by sa zdať, že som si pomýlil dátum konania "MS v alpskom lyžovaní 2021 Cortina d’Ampezzo", ale nie je to tak. Toto je spomienka na dva dni, ktoré sme strávili v Cortine d’Ampezzo začiatkom mája 2019.

Boli to nezabudnuteľné dva dni pod majstátnymi Dolomitmi, či v ich náručí. Príroda nám nedožičila jarné prechádzky, v máji sme si užili pravú zimnú atmosféru v horách. Zimná sezóna v Cortine už skončila a jarná sa ešte nezačala. To by vôbec nevadilo, aj tak to bolo fajn, akurát nám nevyšiel plánovaný výstup (lanovkou) na niektorý z tamojších vrcholov, lanovky mali posezónnu odstávku.

Nedalo sa teda nič robiť, museli sme sa uspokojiť s výbornými cestami v meste a na okolí a na službu našej Mazdy. V Dolomitoch sa aj tak človek cíti ako by bol len na skok od neba (ako v tom talianskom seriáli). V tomto februári sa práve začali majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní. Vráťte sa na chvíľu so mnou do Cortiny d`Ampezzo, aké to tam bolo pred dvomi rokmi, začiatkom mája. Netreba k tomu veľa slov, nech hovoria fotografie...

Mapa našich výletov - 1_smer príchodu a odchodu

Zimná atmosféra nás vítala už na cestách.

Cortina, s elektronickou kontrolou.

Stred mesta.

Námestie s nahou jazdkyňou so snehovými vankúšmi.

Pohľad z okna hotela Villa Gaia, ako z rozprávky. A na všetky svetové strany podobne.

Cortina olympijská.

Cinque Torri.

Exponované úseky cesty majú ochranu pred lavínami.

Cesty, okolo ktorých sa odohrávali ťažké boje v 1. svetovej vojne.

Na jazere Misurina.

Predpoludním nás prekvapil zákaz na ceste k priesmyku Falzarego, ale o pár hodín už bolo metrové záveje odstránené.

Cortina d`Ampezzo v nás zanechala tie najkrajšie dojmy a kedykoľvek som ochotný sa tam ešte raz pozrieť. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v rakúskom Zell am See a v Halstatte. Dve čerešničky na torte.