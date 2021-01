Do toho! 89

Táto výzva je už trochu stará, vznikla v roku 1989, a nebolo to v novembri. Opäť som sa hrabal v starých knihách, tentokrát ma zaujala vtedajšia satira, ergo slovenský humor v knižnej podobe.

Satiro - humorikon 1989 zostavil Milan Lechan a vyšiel vo vydavateľstve Osveta v roku 1989. Vydavateľstvo Osveta stále existuje, zameriava sa zväčša na odbornú literatúru z lekárskeho oboru, učebnice, ale aj iné veci , z vedy alebo z jazykovedy, ako sa patrí na osvetu. Podrobnosti nájde záujemca na ich stránke. Ako inak, dnes je to tam na internete a tam sa všetko nájde (zatiaľ...)

Neviem, aké bolo zameranie vydavateľstva "predtým", ale predpokladám, že podobne bolo zamerané na osvetu v širšom slova zmysle. Táto knižka je už v poradí druhý zborník satiry a humoru. Prvý zostavil Ondrej Bosík. Pre niekoho to možno bude prekvapivé, že vtedy vychádzala satira a humor s takouto podporou, ale my, čo sme odchovaní na satire, a hlavne na humore časopisu Roháč, sa nečudujeme.

Roháč bol "evergreenom" dlhý čas, vychádzal od 1. apríla 1948 už v Česko-Slovensku s humorom ovládaným KSČ (wikipedia). V roku 1958 dosiahol jeho náklad 100 tisíc výtlačkov. Zanikol v roku 1990, spolu so satirou. Zmenil sa aj spôsob humoru a satira sa odvtedy ťažko prebúdza až dodnes. Vo forme hrubostí sa čosi prenieslo na internet. Samozrejme, za oných čias mala satira vymedzené polia pôsobnosti, bola veľmi opatrná a dá sa povedať aj jemná, ale humor mal vždy svoju šťavu.

Dnes ma veľmi mrzí, že niekoľko zviazaných ročníkov Roháča som v slabej chvíli odniesol do Zberných surovín, podobne ako mnoho kompletných ročníkov časopisu Mladý svět. Mea Culpa. Dnes by to bol výborný zábavný a študijný materiál, lebo humor nestarne. Stále sa vyvíja a aj recykluje, hlavne ten politický sa často (podľa analogických situácií) rekonštruuje a inovuje "napasovaním" na nové smiešnosti (aktuálnych politikov a ich podobné činy). Škoda, že už dávno na Slovensku nevychádza humoristický časopis, ktorý by bol čitateľný...