Mastný hrniec

Miroslav Beblavý vo svojej knihe "Nová šľachta" cituje úryvky z diel našich klasikov. Predkladá ich ako podobenstvo k súčasnému politickému "papalášstvu" a celkom sa mu darí nachádzať paralely.

Pri čítaní tejto knihy som si uvedomil, že ju nemôžem zaradiť do rubriky "kultúra", ako mám vo zvyku, lebo je to hlavne o politike. Neznamená to, že by som chcel nebodaj povedať niečo k súčasnej politike... Vybral som si túto knihu preto, lebo som čakal akúsi podobnosť s Banášovým dielom "O idiotoch v politike", ale to má predsa trochu iný level a opisuje kratšie obdobie. Banáš politické javy zovšeobecňuje a hľadá kvázi humorné poučenia pre súčasných aj budúcich politikov. Nehrá sa s faktami, píše o svojich postrehoch z politiky.

Beblavý pracuje výlučne s faktami, teda ak za fakty považujeme to, čo napísali v novinách, ale hlavne čerpá zo svojej vlastnej skúsenosti v jeho bývalej roli politika na Slovensku. Prešiel tým "cirkusom", stručne povedané, od Mečiara, cez Dzurindu a Fica až po aktuálneho Matoviča. Na svojom politickom dôchodku sa to všetko pokúsil zhrnúť a rozanalyzovať. Bohužiaľ, tá bilancia objektívne nie je potešujúca, je presne taká, akú sme ju ako pamätníci zažívali a zdá sa že tunel stále nekončí.

Na svojom "facebooku" som k tomuto čítaniu poznamenal, že je to kniha vhodná pre otrlých a tiež pre masochistov, ale inak je veľmi čitateľná a možno aj poučná. Je to (trochu) aj rodinná história Beblavých, teda hlavne história Miroslava Beblavého a tiež je to, okrem iného aj prehľad negatív (slovenskej) politiky (papalášstva) (bez širšieho kontextu), ale poctivo rozobrané "detaily" s trochu jednostranným aspektov vlastných politických postojov. Musím však povedať, že beriem aj príbeh Beblavého, veď v každom literárnom diele musí byť aj kladná postava...

Zvláštna kniha, aj keď sme v rubrike o politike, musím povedať, že Beblavého literárny štýl ma vcelku uspokojil, nemal som pocit, že sa pri čítaní nudím a teraz mi je trochu ľúto, že som ju už dočítal. Čo už, taký je osud čitateľa. Čaká ma iná kniha (o psovi "Gump" od Filipa Rožeka, a "Stále bežím domov" básne od Stanislava Hábera). Úplne iný svet a to je na tom pekné.

Skoro som zabudol na pekné ilustrácie, karikatúry od Martina Shooty Šútovca a tiež musím pochváliť osviežujúce delenie textu na pomerne krátke kapitoly a tiež, ako v správnej "dizertačke", kompletný zoznam zdrojov, z ktorých autor čerpal.

Ešte dve ukážky myšlienok z knihy:

-Politikov treba hodnotiť na základe dobrých aj zlých činov, ktoré vykonali, posudzovať ich pokojne a primerane.

- Domnienka, že sú všetci rovnakí, však v skutočnosti vytvára priestor pre tých najhorších - ľudí ako Marián Kotleba či Donald Trump.

Inak bez komentára.

---

Miroslav Beblavý, Nová Šľachta, Ikar, 2020