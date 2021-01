Pes, ktorý učil ľudí žiť

Filip Rožek napísal knihu o psovi menom Gump. Píše o tom, ako svet ľudí vidí pes, ktorý má našťastie celkom slušný rozprávačský talent...

Nie je ľahké byť psom, a ešte ťažie asi je, byť túlavým psom, ale na druhej strane žiť s človekom je celkom dobré, veď to poznáme aj my, vždy žijeme s nejakým človekom... Niekedy, niektorí aj so psom, iní s mačkou. Ja by som dal prednosť mačke, ale rozumiem si aj so psami. S niektorými. Gumpovi od Filipa Rožeka som celkom porozumel.

Spočiatku som bol v rozpakoch, aké bude to psie rozprávanie, ale rýchlo som sa naladil na jeho príbeh. Psí život, od koterca s rodokmeňom, cez pohodlné bývanie s ľuďmi ako ich miláčik, to by možno nebolo až také zaujímavé. Gump však bol neželaný a aj so svojou sestrou sa ocitol krátko po narodení v odpadkovom kontajneri.

Neradostný začiatok, ale mal šťastie, najprv život u bezdomovcov, neskôr v útulku a chvíľu aj na "voľnej nohe". Spoznal dobrých i zlých ľudí, ale aj tak najviac miloval psí život s ľuďmi. Stretol aj zlých psov, lebo aj medzi psami sa takí nájdu. Skrátka, Filip Rožek nám dáva možnosť nahliadnuť do psej psychológie tak, ako to zrejme sám pozoroval.

Gump nie je len kniha, bol natočený aj film s hviezdnym obsadením. Stačí spomenúť pár mien: Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Eva Holubová, Richard Krajčo, Patrícia Pagáčová, či Karel Roden. Premiéru by mal mať v tomto roku (pravdepodobne v apríli), ja sa už teším. V tejto knihe sú lákadlom aj pekné fotografie z natáčania filmu.

Kvalitná tlač, pekné ilustrácie a pevná väzba knihy, to už je len malá čerešnička na torte.

Filip Rožek, Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť, Ikar 2020

Bonus pre tých, ktorí sa dočítali až sem, niekoľko "mojich" psov z archívu:

Prípadne ešte niečo z výstavnej exhibície v roku 2008 v Nitre.