Knihu, ktorá ma v tomto čase zaujala napísala autorka s menom Soo Kim a má názov: Toto je Kórea. Nie je to obvyklý cestovateľský bedeker, ale podáva komplexné informácie o krajine aj o ľuďoch žijúcich na kórejskom poloostrove.

Soo Kim Žije v Londýne a pracuje pre časopis Newsweek ako reportérka v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Kórejské reálie pozná dokonale napriek tomu, že v mladosti žila v New Yorku. Kim je vnučkou kórejského bojovníka za slobodu Kim Čong-jonga (1906-1965).

Zaoberá sa históriou Kórey, vplyvom okolitých krajín na jej kultúru a život (Čína, Japonsko), ale aj kórejskou vojnou a rozdelením krajiny na severnú a južnú. Historické udalosti objasňuje na základe faktov. Rozdelenie Kórey nejako zvlášť nekomentuje, ale najviac píše o aktuálnych reáliách Južnej Kórey. Severnú Kóreu spomína hlavne z hľadiska prírodných zvláštností.

Obsiahla kapitola sa zaoberá vzťahmi a spoločenským životom Kórejčanov, píše aj o špecialitách kórejskej kuchyne a stolovaní. Kultúru približuje z hľadiska tradičných zvyklostí, náboženských ideológií a historických vplyvoch, ale píše aj o aktuálnej kultúre, o populárnej hudbe a o kórejských filmoch. Celkový pohľad teda dáva obraz o životnom štýle Kórejčanov.

Je zvláštne čítať o ľuďoch a o krajine, ktorá je vzdialená geograficky, aj kultúrne, aj keď existujú styčné body - krajina podobná tej našej, vyspelý kórejský priemysel a mnoho výrobkov z technickej oblasti, ktoré aj my bežne používame. Dokonca tu máme aj automobilku Kia a jej autá sa ničím nelíšia od iných, denne sa pozeráme na TV obrazovky Samsung, a tiež často čumíme do značkových mobilov z Kórey.

Toto je Kórea, kniha na veľmi dobrej úrovni, s množstvom zaujímavých informácií, v pevnej väzbe a na kvalitnom papieri. Je v nej dostatok historických i súčasných faktov doplnených fotografiami. Gurmáni si môžu vyskúšať podľa knihy aj niekoľko základných kórejských receptov.

Na záver ešte niekoľko sprostredkovaných poznatkov a dojmov z návštevy Kórey v rámci kultúrnej výmeny. Igor, baletný umelec pochodil s vystúpením ich súboru niekoľko kórejských miest a takto si spomína na svoje zážitky z Kórey (rok 2017):

Kórea na mňa urobila dojem ako veľmi rozvinutý a moderný štát. Spomínam si na kórejské metro, do ktorého sa vďaka špeciálnemu systému nedá vojsť bez zakúpeného lístka. Výjazd na nástupište je rovnako ako vo všetkých ázijských krajinách chránený pred ľuďmi, ktorí prípadne spadnú na koľajnice. Európska doprava by sa mohla inšpirovať.

Napriek všetkej modernosti Kórejčanov ma prekvapilo ako Kórejčania chodia do divadla. Prichádzajú rovnako oblečení ako chodia do obchodu nakupovať. V divadle sedia a sledujú predstavenie v bundách. Bolo to síce v zime, ale pôsobilo to inak ako u nás.

Spoločnosť Samsung je nepochybne jedným z najväčších predstaviteľov Kórey na celom svete. Podarilo sa mi navštíviť Samsung Center, v jednom malom meste, na rozsiahlom území ktorého bolo postavené elegantné moderné divadlo špeciálne pre jeho zamestnancov. Robotníci nemusia chodiť na predstavenia do rôznych divadiel, predstavenia sa uskutočňujú v ich vlastnom divadle.

Ďalším detailom, ktorý vás okamžite zaujme, je, že 99% automobilov v Kórei má videorekordér. Kórea vo všeobecnosti zanechala vo mne veľmi pozitívny dojem.