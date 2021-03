"Tilly, mám problém", to je citát z knihy M. W. Cravena Čierne leto. Konečne sa mi dostala do rúk poriadna detektívka, takmer klasika.

Má všetko, čo má mať dobrý detektívny príbeh. Dej nie je zbytočne rozťahaný, stále sa niečo deje, vyvíja sa. Detektív seržant Poe má svojrázne pátracie a vyšetrovacie metódy, ale nezaostáva za Holmesom ani v dedukcii. Sekunduje mu fenomenálna matematička Bradshawová (pochopiteľne, je to sympatická žena), ktorá sa dokáže dostať kamkoľvek v rámci internetu. Tilly je meno tej úžasnej matematičky, ktorú si volá Poe na pomoc, keď sa mu príbeh vymyká z rúk, preto tie "tri slová" v titulke... Nemenej príťažlivá je aj ich šéfka Flynnová, ale inak orientovaná. Mená, na ktoré si rýchlo zvyknete, sú zapamätateľné rovnako ako meno slávneho šéfkuchára Jareda Keatona na druhej strane barikády.

Detektív Washington Poe sa celkom predvídateľne dostane do ťažkostí, s rizikom dostať sa aj na druhú stranu zákona. V hre je jeho detektívny prípad starý niekoľko rokov. Udalosti sa vyvíjajú v jeho neprospech, musí sa brániť a nájsť nové riešenie prípadu, takže do istej mieri ide aj o záchranu jeho profesionálnej cti. Ako to už býva na polícii, aj v Spojenom kráľovstve, na istých vyšších pozíciách je tlačenica a boj o prežitie na výnosnom poste. Aj to komplikuje situáciu detektíva Poa.

Kniha je veľmi dobre čitateľná, kapitoly sú krátke, niť príbehu nie je prerušovaná, je naprosto kontinuálna bez zbytočných fínt a skokov medzi minulosťou a súčasnosťou. Proste pohoda, len je problém knihu odložiť, lebo je nebezpečne príťažlivá.

Spisovatelia detektívok to majú ťažké, lebo vedia už na začiatku príbehu ako to skončí. My naopak, tešíme sa na prekvapenia. Na začiatku čítania som si začal robiť poznámky, ale neskôr som sa už nenechal rušiť jednotlivými myšlienkami, tak iba moje poznámkové torzo:

Tvrdenia očitých svedkov bývajú veľmi nespoľahlivé... Hovorí sa, že nepriateľom dobrého je lepšie...

Výborné čítanie, takmer klasika, nedajte sa rušiť anotáciou ani recenziami...

M. W. Craven, Čierne leto, iKAR, 2021