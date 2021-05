Aj vo svojej knihe žartuje Richard P. Feynman, laureát Nobelovej ceny za fyziku (1965). Nie sú to však žarty a vtipy, aké si bežne rozprávame, je to skôr situačný humor z praktického života a o to je to zábavnejšie.

Je neobvyklé, ale sympatické, že laureát Nobelovej ceny za fyziku a tiež člen tímu vedcov, ktorí pracovali na projekte Manhattan v Los Alamos, mal zmysel pre humor, aj keď fyzika obzvlášť v súvislosti s tým projektom nevyvoláva úsmev, skôr naopak. Vy asi žartujete je kniha, ktorá čitateľa prekvapí svojou jednoduchou koncepciou a lahodným štýlom. Je to vlastne autobiografia Richarda Feynmana (1918 - 1988) z tej veselšej stránky. Jeho príhody zaznamenal Ralph Leightion, Richardov kolega, priateľ a amatérsky hráč na bubny, ktorý z nich zostavil túto knihu.

Trvalo mi dlhšie, kým som sa odhodlal k napísaniu tejto (čitateľskej) recenzie. Medzitým som si prečítal, čo o knihe píšu iní a váhal som, či môžem prísť s niečim novým, možno len s malým zamyslením inšpirovaným knihou. Feynman nebol nudný vedec, poháňala ho vrodená zvedavosť a radosť z objavovania nového a to už od mladosti, keď sa snažil pochopiť veci aj za cenu, že ich rozoberie, aby sa naučil, ako sú zložené. Tak sa stalo, že v tých časoch, keď sa začínalo rádiové vysielanie, chodil opravovať rádioprijímače ako amatér.

Istá paralela sa mi tu núka k môjmu detstvu. Tiež sa mi podarilo pokaziť zopár vecí (a v tom asi nie som sám), aby som ich potom mohol opravovať. Napríklad naše veľké bicie hodiny... Napriek tomu sa zo mňa nestal atómový vedec, ani som neprišiel na geniálny vynález, aj keď som sa snažil skoro ako Feynman. Nuž, bola iná doba... Dúfal som a dúfam stále, že sa mi to raz podarí (mám v tom šancu ako keď dúfam v miliónovú výhru v lotérii). Našťastie, ani zmysel pre humor nestrácam.

Feynman popisuje prácu v laboratóriu s prvotnými počítacími strojmi na čiste mechanickom princípe, vlastne to boli akési kalkulačky na matematické úkony. Na tom spočiatku modelovali fyzikálne princípy podľa neoverených teórií. Píše dokonca o programovaní a o "počítačovej chorobe", ktorej vraj podľahne každý, kto pracuje s počítačom (o tom by sme mohli niečo vedieť aj dnes). Feynman tvrdí, že pri práci s počítačom nastáva problém, že sa s ním začneme hrať. A je to naozaj tak, že hranica medzi hrou a objavovaním nového je niekedy veľmi tenká.

Možno vás navnadím na túto knihu, keď poviem, že sa dá vnímať podobne ako televízny seriál (napríklad Nový život), ale rozhodne je to napísané pútavo (ako dobrý seriál a tých je ako šafránu). Nie vždy ho fyzika rovnako bavila, dokonca prišiel aj na to, prečo? Najviac ho bavila, keď sa s ňou hral. Vedecká práca je podľa Feynmana vzrušujúca, keď vás napadá stále niečo nové, ale prídu aj hluché obdobia, keď vedca nič nenapadne. Nie nadarmo sa vraví, že aj dospelý chlap sa musí vedieť hrať ako malý chlapec.

Vráťme sa ešte na chvíľu ku knihe, Feynman bol všestranne orientovaný, okrem fyziky a matematiky načrel aj do kultúrnych aktivít, hral na bubny a nakoniec aj namaľoval niekoľko obrazov, z ktorých usporiadal úspešnú výstavu. Kritici ho však varovali, že prvá úspešná výstava znamená koniec maľovania. Asi je to tak, že človek je buď špecialista, alebo má univerzálne zameranie. Niekedy sa tak objaví skrytý talent. Dalo by sa ešte hovoriť o filozofii plynúcej z textu knihy, ale to by už bolo na širšiu diskusiu, tak už len poznámka k úvodu, ktorý napísal Bill Gates, pre niekoho možno plus, pre iného naopak.

Odkaz na iný zdroj, kde sa možno dozviete viac, alebo niečo iné...

----

Richard P. Feynman, Vy asi žartujete, Ikar 2021