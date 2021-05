Ťažko je prísť na lepší titul článku ako je "Bábkové divadlo". Požičal som si ho z knihy M. W. Cravena, ktorá vyšla vo vydavateľstve IKAR v roku 2019.

Motto: "Pustiť sa do písania knihy je jednoduché. Oveľa náročnejšie je doraziť do cieľa." M. W. Craven

Variácia na danú tému by mohla byť: "Pustiť sa do písania článku (recenzie) je jednoduché..." Ale aj tu je dôležitý hlavne koniec skladačky. Písanie detektívky a možno aj iných literárnych žánrov by sa dalo prirovnať ku skladaniu rozbitej keramiky do jej pôvodného tvaru z úlomkov, ktoré "skladateľ" nazbiera. Pochopiteľne, tú keramiku si autor najprv sám rozbije, hodí na zem, aby mal čo skladať.

Niekedy sa stáva, že to najdôležitejšie z celku je rozbité na najmenšie kúsky a tak sa môže stať, že niečo v pointe tej mozaiky celkom nesadne. Pozor, to vôbec nie je o tejto knihe, je to len úvaha, ktorá ma máta vždy, hlavne pri detektívkach. Detektív Washington Poe tentokrát všetko vyriešil naprosto spoľahlivo, aj keď mu občas hádzali polienka pod nohy.

Každopádne autori detektívok to majú ťažké, pripravujú sa o prekvapenia, ktoré naservírujú čitateľom, oni vraj vždy začínajú od konca, lebo najprv musia vedieť, ako to skončí, kam smerujú. Tiež musia po sebe dôkladne pozametať, aby bol konečný dojem čo najlepší.

Od Cravena som čítal dve knihy, Čierne leto a túto. Ako by ich jedna mater mala. Pri čítaní druhej v poradí, zo série, sa čitateľ vracia do známeho prostredia, stretáva sa s rovnakými hlavnými postavami na strane zákona, poznáme ich charakter a metódy práce. Len zločinci sa menia aj zločiny sú iné. V tom je autorova inovácia v novej knihe. M. W. Craven napísal, okrem spomenutých dvoch kníh tejto série s detektívom Washingtonom Poe aj ďalšie: The Curator a v tomto roku má vyjsť Dead Ground. Séria pokračuje.

Washington Poe a jeho šéfka Flynnová vychádzajú celkom dobre, ale občas im to zaškrípe, lebo zodpovednosť je na Flynnovej a Poe občas postupuje dosť netradične. Najväčšou oporou detektíva je opäť fenomenálna analytička Bradshawová, inak zvyčajne zakríknutá kancelárska sila sediaca za počítačom. Teraz sa osvedčila aj priamo v teréne. Všetko nakoniec dopadlo dobre aj záverečná skladačka príbehu bola prekvapivá a bez chýb.

Ešte stručne k podstate príbehu - ide o sériového vraha, postupujúceho veľmi zvláštnym spôsobom a rovnako zvláštne je aj rozuzlenie. Nie ako sa zvyčajne hovorí v lacných detektívkach, že vrahom je záhradník... Som presvedčený, že málokto príde pri čítaní sám od seba na meno vraha, aj keď anotácia ku knihe to dosť jasne dáva najavo.

Nakoniec už len jedno poučenie (aj v dobrej detektívke sa nájdu):

"Umenie manažmentu spočíva v schopnosti vyhýbať sa nezmyselným súbojom". Tak aktuálne...

---

M. W. Craven, Bábkové divadlo, Ikar 2019