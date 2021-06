Zvonenie na hodinu

Zvonením sa všetko začína (a niekedy aj končí), najmä v škole. Poznáme to zo života, ale aj zo seriálu Pán profesor alebo Nový život (iné nepoznám). Spoznáme to aj z novej knihy Mareka Zákopčana.

Kniha je kniha,je to priateľ, ako sa niekedy hovorí. Jej výhodou je, že je vždy poruke. Kniha je oddych, prenos do iného sveta alebo času a občas aj poučením. Postavy a udalosti v knihe Mareka Zákopčana "Zvonením sa všetko začína" sa netýkajú nijakej konkrétnej školy, podobnosť s realitou je čiste náhodná, zdôrazňuje pre istotu autor. Aj tak si myslím, že niečo podobné sme zažívali mnohí a iste aj autor. Je to ako s láskou (v literatúre) - je večná. Menia sa len osoby a obsadenie aj súbor nepodstatných okolností...

Mareka Zákopčana som doteraz, ako spisovateľa nepoznal a pritom už napísal a vydal (aj s touto), 10 kníh. Som rád, že som sa zoznámil. Tá podobnosť so seriálmi sa mi ponúkla hneď na začiatku, ale nie je to žiaden prepis scenára, sú to originálne príbehy mladých ľudí na istom gymnáziu. Niet sa čo čudovať, Marek Zákopčan učí na strednej škole slovenský jazyk a literatúru, námety na príbehy teda môže vidieť každodenne.

Páčilo sa mi, ako každú kapitolu uviedol citáciou niektorého profesora. Prvú kapitolu uvádza príznačným výrokom Daniela Riečana: "V škole si občas pripadáme ako v dome hrôzy. Až na to, že rekvizity sú skutočné". Medzi "rekvizity" tamojšieho gymnázia patrí aj mladá začínajúcu učiteľka Livka Smolná, ktorú pridelili k Danielovi do kabinetu "Dejepis a etika". Medzi nimi to začína od tej chvíle iskriť.

Nevdojak som sa vrátil do mojich študentských čias, keď tiež všeličo iskrilo, ale sa aj formovalo. Autor si fandí, keď tvrdí, že stredná škola je pre mladého človeka zlomová (asi má pravdu), vyformuje jeho osobnosť. My sme v našich časoch mali ešte jednu formovačku a tá bola definitívna - vojenskú službu. To zase tvrdil istý major, veliteľ vojenského útvaru "záklaďákom". Nech je tak či onak, obaja majú pravdu.

Aj na tomto fiktívnom gymnáziu sú profesori príjemní, žiakmi obľúbení, ale aj ich pravý opak. Študenti to dnes majú oveľa ľahšie ako kedysi "dnes majú k dispozícii informácie prakticky okamžite a kdekoľvek, paradoxne tým strácajú na hodnote". Mám pocit, že dnešná škola asi nevedie mládež k métam všeobecného vzdelania, k výchove multifunkčného jedinca. Internet všetko uľahčuje, ale je v praxi aj veľkým rizikom. Rozdiely vo všeobecnom rozhľade už vidieť (medzi mladými a staršími) aj v televíznych vedomostných súťažiach. Samozrejme, česť výnimkám.

Akosi som pozabudol na študentov, ktorým to v tejto knihe začína každý deň zvonením. Príbehy sa týkajú hlavne maturantov. V hlavných úlohách sa predvádza zopár krásavcov, aj pár pekných dievčat (podľa opisu, aj podľa mojej fantázie). Líviin brat Marko sa pripravuje na maturitu, ale aj dospieva v narušenom rodinnom prostredí. Jeho matka po rozchode s manželom prepadla alkoholu. O riešenie sa snaží Marko a správa sa zodpovedne ako dospelý. Má veľkú oporu vo svojej študentskej láske Mirke.

Televízny seriál je pohodlný, prichádza pravidelne (len tie dlhé, opakujúce sa reklamy...), bez veľkej námahy. Knihu držíme v ruke kdekoľvek a vždy budí našu vlastnú predstavivosť. Zvonením sa všetko začína má pre čitateľa niečo naviac - mladým pripomína realitu, v ktorej práve žijú a v starších vyvoláva spomienky. Je dobre napísaná, ale trochu ma zaskočil otvorený koniec. Síce všetci zmaturovali, ale čo bude ďalej? Seriál?

Marek Zákopčan, Zvonením sa všetko začína, Ikar, 2021